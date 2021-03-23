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futebol

Jean Cléber quer reta final de temporada em alta no Marítimo

Volante brasileiro ex-Cruzeiro está motivado na reta final da temporada pelo Marítimo, do Campeonato Português
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Publicado em 23 de Março de 2021 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 16:15
Crédito: Divulgação/Marítimo
Um dos destaques do Marítimo nos últimos anos, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, falou sobre o desejo de terminar o ano com bons jogos com a camisa do clube. Para ele, a meta é melhorar seu rendimento em campo nos próximos meses.
Veja a tabela do Português- Nosso elenco tem trabalhado muito para crescer de produção e para terminar bem a temporada, com bons jogos e vitórias. Temos que manter um ritmo forte para que isso seja possível agora - disse.
Ainda de acordo com o atleta, sua motivação é grande para a reta final de temporada.
- Estou muito motivado para terminar a temporada bem, ajudando o Marítimo. Esse é o meu objetivo - concluiu o jogador brasileiro.

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