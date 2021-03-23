Jean Cléber quer reta final de temporada em alta no Marítimo

Crédito: Divulgação/Marítimo

Um dos destaques do Marítimo nos últimos anos, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, falou sobre o desejo de terminar o ano com bons jogos com a camisa do clube. Para ele, a meta é melhorar seu rendimento em campo nos próximos meses.

Veja a tabela do Português- Nosso elenco tem trabalhado muito para crescer de produção e para terminar bem a temporada, com bons jogos e vitórias. Temos que manter um ritmo forte para que isso seja possível agora - disse.

Ainda de acordo com o atleta, sua motivação é grande para a reta final de temporada.