Jean Cléber quer evolução do Marítimo nesta temporada

Crédito: Divulgação / Marítimo

O meio-campista Jean Cleber, do Marítimo (POR), falou sobre o desejo da equipe em melhorar seu rendimento em campo nas próximas partidas da temporada. Segundo o atleta, o grupo vem se empenhando para fazer uma ótima sequência no ano.

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- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos continuar trabalhando para conquistarmos nossos objetivos com a camisa do clube - disse.

Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens por Cruzeiro, Ceará e CSA, seu desejo é fazer uma grande temporada individual.