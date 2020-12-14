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futebol

Jean Cléber quer evolução do Marítimo nesta temporada

Volante brasileiro projeta grande ano no clube da Ilha da Madeira
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LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 16:37

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 16:37

Crédito: Divulgação / Marítimo
O meio-campista Jean Cleber, do Marítimo (POR), falou sobre o desejo da equipe em melhorar seu rendimento em campo nas próximas partidas da temporada. Segundo o atleta, o grupo vem se empenhando para fazer uma ótima sequência no ano.
+ Veja a tabela do Campeonato Português+ Veja o resumo do mercado da bola no fim de semana
- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos continuar trabalhando para conquistarmos nossos objetivos com a camisa do clube - disse.
Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens por Cruzeiro, Ceará e CSA, seu desejo é fazer uma grande temporada individual.
- Estou trabalhando para que essa temporada seja muito boa para mim também. Venho me dedicando ao máximo para ajudar o Marítimo dentro e fora de campo.

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