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futebol

Jean Cléber quer equipe voando baixo até a estreia da Série A

Volante está no elenco do Avaí que irá disputar mais uma edição do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 18:57

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:57

Titular absoluto do Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, quer a equipe voando baixo nestas semanas que antecedem a estreia do time catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro, dia 9, contra o América-MG. Segundo o jogador, a ideia de todos é fazer uma preparação forte até o jogo.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
'Estamos tendo a oportunidade de trabalhar com um pouco mais de tempo para evoluirmos. Estamos sentindo esse crescimento no dia a dia. Agora é manter essa intensidade para que possamos chegar na estreia no nível que queremos. Esse é o objetivo', disse.
Ainda de acordo com o atleta, o grupo tem tudo para fazer um bom Brasileirão.
'Nossa ideia é fazer um Brasileirão regular, de alto nível, para chegarmos aos nossos objetivos nele. O primeiro, sem dúvida, é garantir o Avaí na competição para 2023. A partir daí, vamos buscar outras metas'.
Crédito: Divugação/Avaí

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