Jean Cléber pede 'paciência' ao Avaí diante do Operário-PR

‘A gente sabe dificuldade, já que o próprio Operário vai querer se impor tentando fugir do Z-4, só que a gente também tem nosso objetivo que é consolidar cada vez mais o acesso. Então é um jogo fundamental, que a gente tem que ter paciência, sabedoria, porque ninguém vai dar nada de graça pra gente, espero que a gente esteja com a cabeça boa para fazer uma grande partida, e se Deus quiser, trazer os três pontos para casa’, afirmou o atleta ao site do Leão.