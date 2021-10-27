AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Jean Cléber pede 'paciência' ao Avaí diante do Operário-PR

Volante acredita que o Leão vai precisar de muita paciência para furar o bloqueio do rival...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 14:35
Crédito: Jean Cléber é uma das armas do Avaí (Divulgação / Avaí
Na briga pelo acesso, o Avaí volta a campo nesta sexta-feira e o adversário é o Operário-PR, time que vive uma realidade bem diferente do Leão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Consciente que o jogo será complicado, o volante Jean Cléber espera que o time de Claudinei Oliveira tenha muita paciência para sair de campo com três pontos.
‘A gente sabe dificuldade, já que o próprio Operário vai querer se impor tentando fugir do Z-4, só que a gente também tem nosso objetivo que é consolidar cada vez mais o acesso. Então é um jogo fundamental, que a gente tem que ter paciência, sabedoria, porque ninguém vai dar nada de graça pra gente, espero que a gente esteja com a cabeça boa para fazer uma grande partida, e se Deus quiser, trazer os três pontos para casa’, afirmou o atleta ao site do Leão.
Com 53 pontos, o Avaí é o 3º colocado da Série B. O CRB, primeiro time fora do G-4, aparece com 51 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vizinho preso por tentativa de homícídio e posse irregular de arma após reclamar de bola no portão
Pai é baleado por vizinho após bola dos filhos bater em portão em Vila Velha
Imagem de destaque
Como o K-pop abriu caminho na sufocante ditadura da Coreia do Norte, onde 'só pode haver um ídolo: Kim Jong-un'
Imagem de destaque
Aracruz, Dataprev e Polícia Militar: 24 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados