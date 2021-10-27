Jean Cléber pede 'paciência' ao Avaí diante do Operário-PR

Na briga pelo acesso, o Avaí volta a campo nesta sexta-feira e o adversário é o Operário-PR, time que vive uma realidade bem diferente do Leão.
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Consciente que o jogo será complicado, o volante Jean Cléber espera que o time de Claudinei Oliveira tenha muita paciência para sair de campo com três pontos.
‘A gente sabe dificuldade, já que o próprio Operário vai querer se impor tentando fugir do Z-4, só que a gente também tem nosso objetivo que é consolidar cada vez mais o acesso. Então é um jogo fundamental, que a gente tem que ter paciência, sabedoria, porque ninguém vai dar nada de graça pra gente, espero que a gente esteja com a cabeça boa para fazer uma grande partida, e se Deus quiser, trazer os três pontos para casa’, afirmou o atleta ao site do Leão.
Com 53 pontos, o Avaí é o 3º colocado da Série B. O CRB, primeiro time fora do G-4, aparece com 51 pontos.