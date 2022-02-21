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futebol

Jean Cléber, jogador do Avaí, quer evolução do time na temporada

Ex-jogador do Marítimo e do CSA, o atleta visa a manutenção da titularidade...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 17:18
Um dos destaques no elenco do Avaí em 2021, e remanescente do grupo que conquistou o acesso para a elite do futebol nacional no ano passado, o volante Jean Cléber crê em um crescimento do time nestas próximas semanas. De acordo com o atleta, os companheiro estão buscando isso no dia a dia.
"O grupo tem se dedicado ao máximo para continuar evoluindo e melhorando seu rendimento em campo nestas semanas que virão. Vejo o elenco preparado para conquistar seus objetivos neste ano", disse Jean Cléber.
Ainda de acordo com o jogador, sua vontade é de realizar uma temporada ainda melhor com o clube catarinense: 'O ano passado foi muito importante para mim. Tive um segundo semestre muito bom com o grupo e estive na campanha do acesso jogando e tendo uma regularidade que estava precisando. Quero que esse ano seja ainda melhor para mim'.
Crédito: JeanClébertemgrandesambiçõesparaoclube(Divulgação/Avaí

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