Jean Cléber, jogador do Avaí, quer evolução do time na temporada

Um dos destaques no elenco do Avaí em 2021, e remanescente do grupo que conquistou o acesso para a elite do futebol nacional no ano passado, o volante Jean Cléber crê em um crescimento do time nestas próximas semanas. De acordo com o atleta, os companheiro estão buscando isso no dia a dia.

"O grupo tem se dedicado ao máximo para continuar evoluindo e melhorando seu rendimento em campo nestas semanas que virão. Vejo o elenco preparado para conquistar seus objetivos neste ano", disse Jean Cléber.

Ainda de acordo com o jogador, sua vontade é de realizar uma temporada ainda melhor com o clube catarinense: 'O ano passado foi muito importante para mim. Tive um segundo semestre muito bom com o grupo e estive na campanha do acesso jogando e tendo uma regularidade que estava precisando. Quero que esse ano seja ainda melhor para mim'.