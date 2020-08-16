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futebol

Jean Cléber foca em chegar a cem jogos com a camisa do Marítimo

Volante brasileiro projeta grande temporada no clube português
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Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2020 às 09:00
Crédito: Jean Cléber projeta fazer 100 jogos com camisa do clubes português (Divulgação/Marítimo
Um dos destaques do Marítimo nos últimos anos, o volante Jean Cleber, ex-Cruzeiro, Ceará e CSA, revelou o desejo de chegar ao jogo de número cem com a camisa do clube da Ilha da Madeira. Segundo o atleta, sua meta é fazer uma ótima sequência nestes próximos meses para que isso seja possível.
- Vou lutar muito para ajudar o Marítimo dentro e fora de campo e para chegar ao jogo de número cem com a camisa do clube. Espero fazer uma boa sequência na equipe para que isso seja possível. Estou muito motivado para esta próxima temporada e espero que ela seja especial para todos aqui no clube - disse.
Ainda de acordo com o atleta, o Marítimo tem tudo para fazer um grande ano.
- Temos um ótimo elenco, competitivo e que tem tudo para fazer um grande ano. Vamos nos dedicar ao máximo para conquistarmos nossos objetivos na Liga nestes próximos meses e nas copas locais.

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