Jean Cléber foca em chegar a cem jogos com a camisa do Marítimo

Crédito: Jean Cléber projeta fazer 100 jogos com camisa do clubes português (Divulgação/Marítimo

Um dos destaques do Marítimo nos últimos anos, o volante Jean Cleber, ex-Cruzeiro, Ceará e CSA, revelou o desejo de chegar ao jogo de número cem com a camisa do clube da Ilha da Madeira. Segundo o atleta, sua meta é fazer uma ótima sequência nestes próximos meses para que isso seja possível.

- Vou lutar muito para ajudar o Marítimo dentro e fora de campo e para chegar ao jogo de número cem com a camisa do clube. Espero fazer uma boa sequência na equipe para que isso seja possível. Estou muito motivado para esta próxima temporada e espero que ela seja especial para todos aqui no clube - disse.

Ainda de acordo com o atleta, o Marítimo tem tudo para fazer um grande ano.