Jean Cléber fala sobre briga do Avaí pelo G4 e comenta sobre maratona na segunda metade de 2021

Em alta com a camisa do Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, quer sequência positiva com a equipe na temporada visando que o time catarinense se estabeleça no G4. Segundo o jogador, a meta é crescer nas próximas semanas.- Nossa ideia é estar sempre próximo do G4 e brigando na parte de cima da Série B. Não podemos deixar o ritmo cair. Precisamos manter essa intensidade para que isso seja possível este ano - disse o meio-campista do Avaí.