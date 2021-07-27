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Jean Cléber fala sobre briga do Avaí pelo G4 e comenta sobre maratona na segunda metade de 2021

Volante tem sido um dos destaques da equipe da Ressacada na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 14:42

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 14:42

Crédito: Divulgação / Avaí
Em alta com a camisa do Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, quer sequência positiva com a equipe na temporada visando que o time catarinense se estabeleça no G4. Segundo o jogador, a meta é crescer nas próximas semanas.- Nossa ideia é estar sempre próximo do G4 e brigando na parte de cima da Série B. Não podemos deixar o ritmo cair. Precisamos manter essa intensidade para que isso seja possível este ano - disse o meio-campista do Avaí.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é crescer com o grupo.Estou muito feliz no Avaí e focado em fazer um grande segundo semestre com todos. Vou trabalhar muito para que isso seja possível.

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