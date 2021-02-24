Jean Cléber espera grande fim de temporada no Marítimo

Um dos principais nomes do Marítimo, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, destacou o desejo de melhorar seus números em campo no futebol europeu. Segundo o atleta, seu trabalho tem sido intenso nas últimas semanas.

- Estou me dedicando ao máximo no dia a dia para melhorar meus números no clube e no futebol europeu. Tenho me empenhado para que esse fim de temporada seja de grandes jogos para mim individualmente. Essas últimas semanas têm sido de muito trabalho - disse.Ainda de acordo com o atleta, a meta é fazer uma reta final de época de alto nível.