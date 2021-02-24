Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jean Cléber espera grande fim de temporada no Marítimo

Volante brasileiro garantiu foco e empenho nos treinos para buscar boas atuações individuais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 11:22

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 11:22

Crédito: Divulgação/Marítimo
Um dos principais nomes do Marítimo, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, destacou o desejo de melhorar seus números em campo no futebol europeu. Segundo o atleta, seu trabalho tem sido intenso nas últimas semanas.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
- Estou me dedicando ao máximo no dia a dia para melhorar meus números no clube e no futebol europeu. Tenho me empenhado para que esse fim de temporada seja de grandes jogos para mim individualmente. Essas últimas semanas têm sido de muito trabalho - disse.Ainda de acordo com o atleta, a meta é fazer uma reta final de época de alto nível.
- Minha meta e meu compromisso é continuar ajudando o clube dentro e fora de campo até o fim do meu contrato. Estou muito focado nisso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa com Gloria Groove no BBB 26 tem choro, alfinetadas, teorias e até vazamento inusitado
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
Lei permitirá que grávidas remarquem testes físicos de concursos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados