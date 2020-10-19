Jean Cléber espera evolução do Marítimo na temporada

Crédito: Divulgação/Marítimo

O meia do Marítimo, Jean Cleber, que já vestiu as camisa do Cruzeiro, Ceará e CSA, destacou o desejo de todos no elenco em melhorar o desempenho em campo nesta sequência da temporada. De acordo com o atleta, a meta de todos no grupo é crescer de produção para fazer uma grande época esse ano.

- Estamos fazendo um bom ano até aqui e queremos melhorar ainda mais nosso rendimento em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado ao máximo para que isso seja possível. Vejo todos muito motivados em realizar uma grande temporada com a camisa do Marítimo - disse.Ainda de acordo com o atleta, seu momento no clube tem sido muito especial.