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futebol

Jean Cléber espera evolução do Marítimo na temporada

Volante brasileiro, que vive ótimo momento na carreira,
projeta um grande ano no clube português
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LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 12:09

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 12:09

Crédito: Divulgação/Marítimo
O meia do Marítimo, Jean Cleber, que já vestiu as camisa do Cruzeiro, Ceará e CSA, destacou o desejo de todos no elenco em melhorar o desempenho em campo nesta sequência da temporada. De acordo com o atleta, a meta de todos no grupo é crescer de produção para fazer uma grande época esse ano.
- Estamos fazendo um bom ano até aqui e queremos melhorar ainda mais nosso rendimento em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado ao máximo para que isso seja possível. Vejo todos muito motivados em realizar uma grande temporada com a camisa do Marítimo - disse.Ainda de acordo com o atleta, seu momento no clube tem sido muito especial.
- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo este ano. Tem sido muito especial. Estou trabalhando para continuar melhorando meu rendimento em campo para ajudar o Marítimo durante a época.

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