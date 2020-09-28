Jean Cléber espera evolução do Marítimo e foca em duelo com o Porto

Crédito: Divulgação / Marítimo

O meio-campista Jean Cleber, do Marítimo, de Portugal, revelou o desejo de todos no grupo em melhorar o desempenho em campo nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos no elenco é crescer de produção para fazer uma grande época esse ano.

- Vamos buscar manter essa intensidade nas próximas semanas para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo na temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para crescer de produção e para evoluir. Vamos lutar muito para que seja uma boa temporada para todos - disse.

Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens por Cruzeiro, Ceará e CSA, o objetivo de todos no elenco é fazer um grande jogo diante do Porto no próximo final de semana.