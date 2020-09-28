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futebol

Jean Cléber espera evolução do Marítimo e foca em duelo com o Porto

Volante brasileiro projeta grande ano no clube da Ilha da Madeira...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 16:59

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 16:59
Crédito: Divulgação / Marítimo
O meio-campista Jean Cleber, do Marítimo, de Portugal, revelou o desejo de todos no grupo em melhorar o desempenho em campo nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos no elenco é crescer de produção para fazer uma grande época esse ano.
- Vamos buscar manter essa intensidade nas próximas semanas para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo na temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para crescer de produção e para evoluir. Vamos lutar muito para que seja uma boa temporada para todos - disse.
Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens por Cruzeiro, Ceará e CSA, o objetivo de todos no elenco é fazer um grande jogo diante do Porto no próximo final de semana.
- Vamos lutar para fazer um grande jogo diante do Porto para conquistarmos um grande resultado. O grupo sabe da responsabilidade que terá durante os noventa minutos.

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