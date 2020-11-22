Jean Cléber espera chegar ao centésimo jogo pelo Marítimo

Crédito: Divulgação / Marítimo

O meio-campista Jean Cleber, do Marítimo (POR), revelou o desejo de chegar aos 100 jogos com o clube português nesta temporada. Segundo o jogador, que já passou dos 70 confrontos no elenco da Ilha da Madeira, sua meta é fazer o maior número de partidas possíveis.

- Estou me aproximando de uma marca importante, dos cem jogos com a camisa do Marítimo. Estou muito feliz por isso e trabalhando muito para atingir esta meta nos próximos jogos. Vou me dedicar ao máximo para não só chegar a cem. Tenho me dedicado muito para que isso seja possível - disse.

Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens por Cruzeiro, Ceará e CSA, o grupo quer uma boa sequência na época agora.