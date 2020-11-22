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futebol

Jean Cléber espera chegar ao centésimo jogo pelo Marítimo

Volante brasileiro projeta grande ano no clube da Ilha da Madeira
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Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 09:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2020 às 09:49
Crédito: Divulgação / Marítimo
O meio-campista Jean Cleber, do Marítimo (POR), revelou o desejo de chegar aos 100 jogos com o clube português nesta temporada. Segundo o jogador, que já passou dos 70 confrontos no elenco da Ilha da Madeira, sua meta é fazer o maior número de partidas possíveis.
- Estou me aproximando de uma marca importante, dos cem jogos com a camisa do Marítimo. Estou muito feliz por isso e trabalhando muito para atingir esta meta nos próximos jogos. Vou me dedicar ao máximo para não só chegar a cem. Tenho me dedicado muito para que isso seja possível - disse.
Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens por Cruzeiro, Ceará e CSA, o grupo quer uma boa sequência na época agora.
- Queremos fazer uma ótima sequência nestas próximas partidas da temporada. Vamos lutar muito para que o grupo possa conquistar seus objetivos na temporada.

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