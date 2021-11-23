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futebol

Jean Cléber é desfalque do Avaí para jogo decisivo

Volante teve uma lesão no pé direito e fica de molho pelas próximas quatro semanas...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 19:08

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:08

O Avaí tem uma decisão no próximo domingo contra o Sampaio Corrêa e o técnico Claudinei Oliveira sabe que não poderá contar com o volante Jean Cléber.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Devido a um corte no pé direito, o meio-campista precisou levar dois pontos e não irá se recuperar a tempo do jogo.
Segundo o departamento médico do Leão, o prazo de volta do jogador é quatro semanas. Ou seja, ele só volta a atuar na próxima temporada.
Com 61 pontos, o Avaí está na 4ª colocação da Série B e precisa das próximas forças para ficar com a última vaga na elite do futebol nacional.
Crédito: JeanClébernãojogacontraoSampaioCorrêa(Foto:Divulgação/Avaí

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