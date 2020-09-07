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futebol

Jean Cléber destaca bom trabalho no Marítimo

Volante brasileiro projeta um grande ano no clube português
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Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 12:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 12:43
Crédito: Jean Cleber espera o melhor ano da carreira (Divulgação/Marítimo
O meia do Marítimo, Jean Cleber, com passagens pelo Cruzeiro, Ceará e CSA, falou sobre a expectativa do grupo para que a equipe possa evoluir nestas próximas semanas. Segundo o jogador, o elenco vem trabalhando muito para melhorar seu desempenho em campo na sequência do ano.
- Vamos continuar nos dedicando ao máximo para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo. O grupo está muito focado nisso e se empenhando ao máximo para crescer de produção visando uma grande época. Vejo o elenco muito preparado para que isso aconteça - disse.
Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é fazer um grande ano no clube.
- Vou trabalhar para que esse ano seja especial para mim individualmente. Estou muito motivado com esse retorno ao Marítimo. Espero que seja a melhor época da minha carreira.

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