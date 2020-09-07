Jean Cléber destaca bom trabalho no Marítimo

Crédito: Jean Cleber espera o melhor ano da carreira (Divulgação/Marítimo

O meia do Marítimo, Jean Cleber, com passagens pelo Cruzeiro, Ceará e CSA, falou sobre a expectativa do grupo para que a equipe possa evoluir nestas próximas semanas. Segundo o jogador, o elenco vem trabalhando muito para melhorar seu desempenho em campo na sequência do ano.

- Vamos continuar nos dedicando ao máximo para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo. O grupo está muito focado nisso e se empenhando ao máximo para crescer de produção visando uma grande época. Vejo o elenco muito preparado para que isso aconteça - disse.

Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é fazer um grande ano no clube.