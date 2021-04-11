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futebol

Jean Cléber destaca anos em Portugal e foca em fim de temporada no clube

Volante brasileiro está motivado
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Publicado em 11 de Abril de 2021 às 09:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 09:47
Crédito: Jean Cléber pode estar de saída do Marítimo (Divulgação/Marítimo
Um dos principais nomes do Marítimo nas últimas temporada, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, que está em fim de contrato no clube português, falou sobre esses anos no país europeu. Segundo o jogador, tudo foi muito importante para ele.- Estamos na reta final de temporada e meu contrato se encerrar ao fim desta época. Estou muito feliz por tudo que construí no clube e no país. Procurei fazer o melhor sempre, com muita dedicação e comprometimento - disse.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é encerrar a época bem.
- Estou trabalhando muito no dia a dia para encerrar a temporada bem. Esse é o meu principal objetivo agora.

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