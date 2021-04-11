Jean Cléber destaca anos em Portugal e foca em fim de temporada no clube

Um dos principais nomes do Marítimo nas últimas temporada, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, que está em fim de contrato no clube português, falou sobre esses anos no país europeu. Segundo o jogador, tudo foi muito importante para ele.- Estamos na reta final de temporada e meu contrato se encerrar ao fim desta época. Estou muito feliz por tudo que construí no clube e no país. Procurei fazer o melhor sempre, com muita dedicação e comprometimento - disse.