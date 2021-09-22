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futebol

Jean Cléber coloca briga pelo G-4 da Série B como principal foco do Avaí até o final do campeonato

Volante ainda disse que sua dedicação tem sido máxima nos jogos do Leão da Ilha...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 18:35
Crédito: Divulgação / Avaí
Em alta no Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará, Marítimo e Cruzeiro, espera um ritmo forte da equipe na sequência da Série B. Segundo o atleta, a meta de todos no elenco catarinense é melhorar ainda mais o desempenho em campo nas próximas semanas para continuar firme na briga pelo acesso.Nossa ideia é manter um ritmo forte nestas próximas rodadas da competição para permanecermos firmes na briga pelo acesso. O grupo está muito motivado para que isso seja possível - disse o atleta do time catarinense.
Ainda de acordo com o atleta, sua ideia é fazer uma boa sequência no clube.- Tenho trabalhado muito para crescer e para atingir meus objetivos com a camisa do clube. Venho me dedicando ao máximo para fazer uma grande reta final de temporada com todos - afirmou o volante sobre o seu desempenho.

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