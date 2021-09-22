Jean Cléber coloca briga pelo G-4 da Série B como principal foco do Avaí até o final do campeonato

Em alta no Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará, Marítimo e Cruzeiro, espera um ritmo forte da equipe na sequência da Série B. Segundo o atleta, a meta de todos no elenco catarinense é melhorar ainda mais o desempenho em campo nas próximas semanas para continuar firme na briga pelo acesso.Nossa ideia é manter um ritmo forte nestas próximas rodadas da competição para permanecermos firmes na briga pelo acesso. O grupo está muito motivado para que isso seja possível - disse o atleta do time catarinense.