Jean Carlos renova contrato com o Náutico até 2024

Crédito: Meio-campista de 29 anos renovou com o Náutico (Tiago Caldas/CNC

Na briga pelo acesso, o Náutico deu uma cartada no mercado de transferências e anunciou a renovação de contrato do meia Jean Carlos.

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Agora, o xodó da torcida alvirrubra fica nos Aflitos até dezembro de 2024, tempo suficiente para eternizar o seu nome no clube.

Artilharia

Além de liderar o Náutico dentro das quatro linhas, pesou o fato de Jean Carlos ser o artilheiro do time na Série B, onde ele marcou sete gols.