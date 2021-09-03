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futebol

Jean Carlos renova contrato com o Náutico até 2024

Meio-campista é o principal astro do time pernambucano e fica no Timbu por mais três temporadas...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 08:26

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 08:26
Crédito: Meio-campista de 29 anos renovou com o Náutico (Tiago Caldas/CNC
Na briga pelo acesso, o Náutico deu uma cartada no mercado de transferências e anunciou a renovação de contrato do meia Jean Carlos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Agora, o xodó da torcida alvirrubra fica nos Aflitos até dezembro de 2024, tempo suficiente para eternizar o seu nome no clube.
Artilharia
Além de liderar o Náutico dentro das quatro linhas, pesou o fato de Jean Carlos ser o artilheiro do time na Série B, onde ele marcou sete gols.
Confira a interação do Náutico para anunciar a renovação:

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