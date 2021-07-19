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futebol

Jean Carlos lamenta o resultado em São Januário

Timbu foi melhor ao longo da partida, mas levou o gol de empate nos minutos finais...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:12

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 15:12
Crédito: Vitor Brügger/Vasco
O Náutico deixou São Januário com o gosto amargo de empate. Após dominar a etapa inicial e perder a chance de construir um placar elástico, o Timbu sofreu um gol na reta final e deixou o gramado com apenas um ponto.
Na entrevista pós-jogo, o meia Jean Carlos, um dos principais do time, analisou o que se tornou um tropeço diante do Vasco.
'Acho que a gente tomou o controle no primeiro tempo, no segundo naturalmente eles saíram, mas conseguimos marcar, eles não tiveram nenhuma chance clara, mas no final bobeamos, levamos o empate, que tem gosto de derrota’, afirmou.
Com 26 pontos conquistados, o Timbu está na liderança da Série B e volta a campo na quinta-feira diante do Brasil de Pelotas.

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