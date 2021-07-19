Jean Carlos lamenta o resultado em São Januário

Crédito: Vitor Brügger/Vasco

O Náutico deixou São Januário com o gosto amargo de empate. Após dominar a etapa inicial e perder a chance de construir um placar elástico, o Timbu sofreu um gol na reta final e deixou o gramado com apenas um ponto.

Na entrevista pós-jogo, o meia Jean Carlos, um dos principais do time, analisou o que se tornou um tropeço diante do Vasco.

'Acho que a gente tomou o controle no primeiro tempo, no segundo naturalmente eles saíram, mas conseguimos marcar, eles não tiveram nenhuma chance clara, mas no final bobeamos, levamos o empate, que tem gosto de derrota’, afirmou.