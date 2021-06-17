Jean Carlos inicia a Série B com uma participação direta em gol por jogo

Crédito: Atleta está na equipe pernambucana desde 2019 (Tiago Caldas/CNC

A equipe do Náutico começou a Série B de 2021 com quatro vitórias em quatro partidas, liderança da competição, sete gols marcados e apenas um sofrido. E, nessas sete vezes que o Timbu balançou as redes, quatro tiveram participação direta de Jean Carlos, que já soma dois gols e duas assistências pelo Timbu no torneio.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O ano da equipe comandada por Hélio dos Anjos também é ótimo, já que conquistaram o Campeonato Pernambucano tendo apenas uma derrota no currículo. No total são doze vitórias, três empates e um revés, conquistando um aproveitamento impressionante de 81% na temporada.

- Estou muito feliz pelo momento que estamos vivendo. Fomos campeões estaduais com apenas uma derrota e iniciamos a Série B com quatro vitórias em quatro jogos. Muito disso se deve ao trabalho espetacular do professor Hélio - comentou.

O Timbu volta a campo no próximo domingo (20) e recebe o Botafogo no Estádio dos Aflitos pela quinta rodada da Série B. Em caso de vitória, a equipe pernambucana pode repetir os feitos de Corinthians (2008) e Guarani (2009), únicas equipes da história a iniciarem a Série B com cinco vitórias.