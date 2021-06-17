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futebol

Jean Carlos inicia a Série B com uma participação direta em gol por jogo

Meia fez dois gols e deu duas assistências em quatro partidas pelo Náutico na competição...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 13:55

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 13:55

Crédito: Atleta está na equipe pernambucana desde 2019 (Tiago Caldas/CNC
A equipe do Náutico começou a Série B de 2021 com quatro vitórias em quatro partidas, liderança da competição, sete gols marcados e apenas um sofrido. E, nessas sete vezes que o Timbu balançou as redes, quatro tiveram participação direta de Jean Carlos, que já soma dois gols e duas assistências pelo Timbu no torneio.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O ano da equipe comandada por Hélio dos Anjos também é ótimo, já que conquistaram o Campeonato Pernambucano tendo apenas uma derrota no currículo. No total são doze vitórias, três empates e um revés, conquistando um aproveitamento impressionante de 81% na temporada.
- Estou muito feliz pelo momento que estamos vivendo. Fomos campeões estaduais com apenas uma derrota e iniciamos a Série B com quatro vitórias em quatro jogos. Muito disso se deve ao trabalho espetacular do professor Hélio - comentou.
O Timbu volta a campo no próximo domingo (20) e recebe o Botafogo no Estádio dos Aflitos pela quinta rodada da Série B. Em caso de vitória, a equipe pernambucana pode repetir os feitos de Corinthians (2008) e Guarani (2009), únicas equipes da história a iniciarem a Série B com cinco vitórias.
- Nossa confiança está alta e isso ajuda muito a fazer um ótimo trabalho dentro de campo. Estou vivendo um bom momento individual e acima de tudo, quero seguir ajudando o Náutico a vencer e brigar pelo principal objetivo, que é o acesso para a Série A - completou o atleta.

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