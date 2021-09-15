Jean Carlos fala sobre adaptação na Suécia e afirma: 'Me sinto feliz e isso reflete em campo'

Com quatro assistências em 15 jogos, o lateral-esquerdo Jean Carlos vem se destacando em sua posição no Campeonato Sueco. O jogador brasileiro, que é o líder em passes para gol pelo Varbergs BoIS, inclusive, foi selecionado para a seleção da rodada em cinco oportunidades. Além disso, o defensor possui a segunda maior nota média entre todos os atletas que atuam na sua posição na Liga pelo SofaScore.> Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu- Esse é o meu terceiro ano na Suécia, hoje me sinto mais adaptado no país. Quando o jogador tem a confiança dos treinadores e jogadores tudo facilita, estou vivendo um bom momento no clube e tendo sequência de jogos. Isso com certeza traz segurança e facilita o processo, me sinto feliz e isso reflete em campo - disse Jean Carlos.
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Além do momento positivo em campo, Jean Carlos também presencia o bom momento da sua equipe. Vindo de quatro vitórias consecutivas na competição, e cinco somando a Copa Nacional, o Varbergs BoIS não perde há nove jogos nesta temporada.
- É sempre bem-vindo quando a equipe encontra o caminho de sequência de vitória , isso trás confiança para os atletas e nos deixa motivados - falou.