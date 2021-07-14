Jean Carlos é eleito o jogador do mês de junho na Série B

Crédito: Meio-campista de 29 anos já passou por Palmeiras e São Paulo (Tiago Caldas/CNC

Através de votação popular, o meia Jean Carlos foi eleito o jogador do mês de junho na Série B do Campeonato Brasileiro. Durante esse período, o meia marcou dois gols e deu duas assistências em sete jogos. Além dos números individuais, o Náutico teve um bom retrospecto com quatro vitórias e três empates. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm números totais dentro da campanha na segunda divisão nacional, o meia soma cinco gols e três assistências pelo Timbu, ajudando na campanha invicta até aqui da equipe pernambucana que lhe rende a liderança do torneio com 25 unidades, quatro a mais do que o Coritiba.

- Fico muito feliz pela fase que estou vivendo, mas o que é ainda mais gratificante é saber que estou ajudando o Náutico a liderar o campeonato e manter uma sequência de onze jogos invicto. Esse prêmio não é só meu, mas sim de todos aqui dentro que trabalham duro para colocar o Timbu onde ele merece estar, que é na Série A - comentou o meia.

O Náutico entra em campo no próximo domingo (18) às 16h (de Brasília) contra o Vasco, no Estádio São Januário, e conta com mais uma boa atuação de Jean Carlos para manter a invencibilidade e seguir abrindo vantagem na liderança da Série B.