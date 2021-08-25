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futebol

Jean Carlos celebra fim de jejum e projeta retomada do Náutico na Série B

O camisa 10 do Timbu deu a assistência para gol da vitória em cima do CSA na última terça-feira (24)
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Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 18:34
Crédito: Meia ressaltou dificuldade tida pela equipe apesar do triunfo (Tiago Caldas/CNC
Na última terça-feira (24), a equipe do Náutico derrotou o CSA por 1 a 0 no Estádio Rei Pelé e encerrou um jejum de cinco partidas sem vitória na Série B. O jogo também promoveu a estreia do treinador Marcelo Chamusca no comando do Timbu.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSJean Carlos, principal jogador do Náutico na Série B e vencedor do prêmio de melhor jogador do mês de junho e julho da competição, foi fundamental para que a equipe pernambucana pudesse sair vitoriosa da partida. Foi dos pés dele que saiu a cobrança de escanteio que resultou no gol de cabeça do atacante Vinicius. Com isso, Jean já soma sete gols e cinco assistências pelo Timbu na competição.
- A vitória veio em um momento muito importante para a gente. Primeiro porque quebramos uma sequência negativa de resultados na Série B e também porque era a partida de estreia do professor Chamusca, o que traz muita confiança para todos aqui dentro. É um sinal de que nós temos total capacidade de retomar o futebol que apresentamos no começo da competição - comentou o jogador.
O Náutico volta aos gramados no próximo domingo (29), contra o Vitória, no Estádio dos Aflitos, e tenta emendar uma sequência de resultados positivos para se manter na briga pelo G4 da Série B.
- Não existe jogo fácil na Série B, então vamos continuar trabalhando e treinando pesado para colocarmos em prática as ideias do professor durante as partidas. Não vai faltar garra, vontade e determinação para sairmos vitoriosos - completou.

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