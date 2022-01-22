Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jean Carlos assina com o IFK Norrköping e comemora: 'É um grande clube que sempre mira alto'
futebol

Jean Carlos assina com o IFK Norrköping e comemora: 'É um grande clube que sempre mira alto'

O lateral-esquerdo brasileiro foi anunciado pelo terceiro maior vencedor da Liga da Suécia, que soma 13 títulos
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2022 às 09:03

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 09:03

Jean Carlos é o novo reforço do IFK Norrköping. Após defender o Varbergs BoIS, o jogador brasileiro fechou com o terceiro maior vencedor da Liga da Suécia, que soma13 títulos, para 2022. O lateral-esquerdo comemorou o acerto e ressaltou sua vontade de lutar e vencer.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na Europa- O IFK Norrköping é um grande clube que sempre mira alto. IFK sempre quer vencer e isso me convém como pessoa, eu sempre quero vencer e lutar por mais. Estou muito feliz por estar aqui e como jogador é importante sentir isso. Agora quero começar a minha trajetória e jogar partidas - disse Jean Carlos.
Na temporada passada, Jean Carlos teve seis assistências em 23 jogos disputados na Allsvenskan, a primeira divisão nacional. Além disso, presente em 77% dos jogos do Varbergs BoIS na Liga, o lateral marcou presença na seleção da rodada do SofaScore, em três oportunidades. Após defender três equipes suecas nos últimos anos, Jean Carlos mostrou conhecimento sobre a torcida que o apoiará a partir de agora.
- Os torcedores são incrivelmente importantes para nós jogadores para que você sinta que tem o apoio. Realmente parecia que o IFK estava conseguindo e é como ter um jogador extra. Estou ansioso para jogar na frente dos torcedores - projetou o lateral.
Crédito: JeanCarloséjogadordoIFKNorrköping(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados