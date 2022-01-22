Jean Carlos assina com o IFK Norrköping e comemora: 'É um grande clube que sempre mira alto'

Jean Carlos é o novo reforço do IFK Norrköping. Após defender o Varbergs BoIS, o jogador brasileiro fechou com o terceiro maior vencedor da Liga da Suécia, que soma13 títulos, para 2022. O lateral-esquerdo comemorou o acerto e ressaltou sua vontade de lutar e vencer.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na Europa- O IFK Norrköping é um grande clube que sempre mira alto. IFK sempre quer vencer e isso me convém como pessoa, eu sempre quero vencer e lutar por mais. Estou muito feliz por estar aqui e como jogador é importante sentir isso. Agora quero começar a minha trajetória e jogar partidas - disse Jean Carlos.