Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jean almeja classificação histórica para o Boavista na Copa do Brasil

Lateral destacou a importância do duelo contra o Vasco, nesta quarta, às 16h30 em São Januário. Equipe perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, mas sonha com uma vaga nas oitavas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2021 às 18:49

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:49

Crédito: Alexandre Neto
Após sair atrás no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil por 1 a 0 em Bacaxá, o Boavista tem a difícil missão de reverter o placar nesta quarta, em São Januário, às 16h30. Um dos principais jogadores da equipe de Saquarema, Jean Victor demonstra entender a importância da partida, e pede calma para que o time comandado por Leandrão tenha atenção para garantir uma vaga nas oitavas.
> Confira os confrontos da Copa do Brasil- Estamos atrás no placar. Com isso, temos que ter sabedoria para esse tipo de adversidade. Não adianta entrar desesperado achando que a qualquer hora conseguiremos o gol. Temos 90 minutos e uma estratégia definida para buscar essa tão sonhada classificação. Sempre que entro em campo desejo dar o meu melhor e ajudar minha equipe, e se for possível com gol ou assistência. Estou trabalhando muito e se sair um gol na amanhã, ficarei muito feliz e realizado, mas o importante é o Boavista avançar. O resto é resto - afirmou.
Com premiação de quase 3 milhões para quem avançar de fase e uma enorme visibilidade no país inteiro, Jean admite que se divide entre os dois bônus em caso de classificação. Não há uma preferência e o jogador garante que a equipe vai lutar para fazer história, até porque Boavista jamais disputou as oitavas da Copa do Brasil.
- Acredito que as duas coisas estão interligadas. Em caso de classificação, seria uma coisa inédita para o clube e para muitos jogadores. Sabemos a visibilidade que isso trará para todos, o que é muito importante e logicamente o valor que entrará nos cofres do clube, ajudará a manter o orçamento para o decorrer do ano. Então seria o “filme” ideal para nós - ponderou.
Questionado sobre qual setor do time do Vasco o Boavista deve tomar mais cuidado, Jean preferiu não citar um jogador específico e sim o conjunto. O lateral assumiu que a equipe cometeu erros no primeiro jogo, mas destacou o que fazer para o time conseguir a vitória e a classificação:
- Temos que ter cuidado com todo o time do Vasco, pois já sabemos da dificuldade que vamos enfrentar. No primeiro jogo, demos um vacilo ao sair jogando, e eles foram lá e fizeram o gol. Então sabemos que time grande precisa somente de uma chance pra matar o jogo. É entrar focado o máximo possível e minimizar os erros. Concentração, foco e garra, resume bem o que temos de fazer nesse jogo decisivo - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados