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Javier Tebas avalia temporada na LaLiga: 'Mesmo com um calendário apertado, obtivemos sucesso'

Segundo presidente de LaLiga, foram feitos mais de 100 mil testes de PCR e 200 mil antígenos para assegurar que todos os protocolos sanitários fossem seguidos...

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 15:51
Crédito: Divulgação / LaLiga
Durante o evento com a mídia de todo o mundo, realizado na manhã desta quarta-feira (23) de forma online, o presidente da LaLiga - Javier Tebas - relembrou a temporada passada, mencionando o sucesso de terminar uma competição em um momento de pandemia, sem jogos adiados ou cancelados e a solvência geral dos clubes apesar das dificuldades financeiras situação.
Veja a tabela da EurocopaNa conversa com os jornalistas, ele também abordou assuntos como o mercado de transferências atual e o influxo de novas estrelas na LaLiga, os desafios da próxima temporada, o futuro do futebol europeu e o papel do CAS à luz dos desenvolvimentos nos últimos meses (SuperLiga, por exemplo).
- Tivemos que iniciar a competição desta temporada depois do que é habitual, começamos em setembro. Tivemos que ajustar o calendário, e o objetivo principal era não ter que adiar ou suspender alguma partida durante a campanha. E nós conseguimos, o que resume um pouco do grande trabalho que fizemos. Foram feitos mais de 100 mil testes de PCR, 200 mil antígenos [antígeno para Covid-19 é realizado para identificar a infecção atual de coronavírus em indivíduos], seguimos todos os protocolos em um calendário bem apertado, e terminamos tudo dentro do prazo estipulado - disse Javier Tebas durante o evento virtual.
O mandatário da LaLiga também comentou sobre os aspectos econômicos e financeiros da competição.
- Sabíamos que seria uma temporada de perdas, mas estipulamos cerca de 800 milhões de euros e isso ficará na casa dos 600 milhões. Mas, além disso, a solvência patrimonial de praticamente todos os clubes, que é o mais importante, nos permite enxergar um futuro promissor, mesmo com todas as dificuldades trazidas pela pandemia - acrescentou relembrando ainda o episódio envolvendo a criação da SuperLiga no final da última temporada.

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