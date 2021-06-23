Javier Tebas avalia temporada na LaLiga: 'Mesmo com um calendário apertado, obtivemos sucesso'

Crédito: Divulgação / LaLiga

Durante o evento com a mídia de todo o mundo, realizado na manhã desta quarta-feira (23) de forma online, o presidente da LaLiga - Javier Tebas - relembrou a temporada passada, mencionando o sucesso de terminar uma competição em um momento de pandemia, sem jogos adiados ou cancelados e a solvência geral dos clubes apesar das dificuldades financeiras situação.

Veja a tabela da EurocopaNa conversa com os jornalistas, ele também abordou assuntos como o mercado de transferências atual e o influxo de novas estrelas na LaLiga, os desafios da próxima temporada, o futuro do futebol europeu e o papel do CAS à luz dos desenvolvimentos nos últimos meses (SuperLiga, por exemplo).

- Tivemos que iniciar a competição desta temporada depois do que é habitual, começamos em setembro. Tivemos que ajustar o calendário, e o objetivo principal era não ter que adiar ou suspender alguma partida durante a campanha. E nós conseguimos, o que resume um pouco do grande trabalho que fizemos. Foram feitos mais de 100 mil testes de PCR, 200 mil antígenos [antígeno para Covid-19 é realizado para identificar a infecção atual de coronavírus em indivíduos], seguimos todos os protocolos em um calendário bem apertado, e terminamos tudo dentro do prazo estipulado - disse Javier Tebas durante o evento virtual.

O mandatário da LaLiga também comentou sobre os aspectos econômicos e financeiros da competição.