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Javier Mascherano anuncia aposentadoria neste domingo

Veterano de 36 anos estava no Estudiantes, da Argentina. Volante teve passagem marcante pelo Corinthians, Liverpool, Barcelona e seleção argentina ao longo de sua carreira...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 19:29

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 19:29

Crédito: Divulgação/Estudiantes
O volante Javier Mascherano anunciou aposentadoria neste domingo. O veterano de 36 anos estava jogando pelo Estudiantes, da Argentina. O meio-campista teve passagens marcantes por Corinthians, onde foi campeão brasileiro, Liverpool, Barcelona e seleção argentina, com quem chegou na final da Copa do Mundo de 2014.
O atleta revelado pelo River Plate teve seu grande auge na equipe catalã, onde conquistou 19 títulos, sendo duas Ligas dos Campeões e cinco títulos do Campeonato Espanhol. Pela equipe blaugrana, o argentino fez 334 partidas, sendo o clube que mais vestiu a camisa.
Mascherano foi contratado pelo Estudiantes em janeiro de 2020 e tinha contratado até junho de 2021. Antes, o atleta atuou pelo Hebei Fortune, da China, mas decidiu antecipar o fim de suas passagens pelos gramados de futebol.

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