Javier Mascherano anuncia aposentadoria neste domingo

Crédito: Divulgação/Estudiantes

O volante Javier Mascherano anunciou aposentadoria neste domingo. O veterano de 36 anos estava jogando pelo Estudiantes, da Argentina. O meio-campista teve passagens marcantes por Corinthians, onde foi campeão brasileiro, Liverpool, Barcelona e seleção argentina, com quem chegou na final da Copa do Mundo de 2014.

O atleta revelado pelo River Plate teve seu grande auge na equipe catalã, onde conquistou 19 títulos, sendo duas Ligas dos Campeões e cinco títulos do Campeonato Espanhol. Pela equipe blaugrana, o argentino fez 334 partidas, sendo o clube que mais vestiu a camisa.