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futebol

Jardine prevê partida difícil contra a Costa do Marfim nos Jogos Olímpicos: 'São fortes no ataque'

Técnico da Seleção Brasileira masculina de futebol elogia equipe africana antes da partida deste domingo. Em caso de vitória, Brasil garante vaga nas quartas de final do torneio...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 11:42

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 11:42
Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Depois de vencer a Alemanha na estreia dos Jogos Olímpicos, a Seleção Brasileira masculina de futebol volta a campo neste domingo para encarar a Costa do Marfim. E para o treinador André Jardine, a equipe canarinho não terá facilidade contra os africanos.
+ Veja a tabela e os jogos das Olimpíadas - Vai ser um jogo difícil. A Costa do Marfim tem muita força na frente. Será um jogo mais físico. Eles são mais imprevisíveis taticamente, o que pode dificultar ainda mais para nós - disse Jardine.
+ ATUAÇÕES: Brasil é superior em duelo contra a Holanda, mas fica no empate pelos Jogos Olímpicos
Ainda de acordo com o comandante brasileiro, sua equipe precisará estar ligada desde o início para conquistar a vitória, que garantirá vaga no mata-mata das Olimpíadas.
- Vamos ter que entrar com um nível muito alto de concentração e intensidade. Muito ligados desde o início - completou.
VEJA O QUADRO DE MEDALHAS DOS JOGOS OLÍMPICOS

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