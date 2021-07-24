Jardine prevê partida difícil contra a Costa do Marfim nos Jogos Olímpicos: 'São fortes no ataque'

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Depois de vencer a Alemanha na estreia dos Jogos Olímpicos, a Seleção Brasileira masculina de futebol volta a campo neste domingo para encarar a Costa do Marfim. E para o treinador André Jardine, a equipe canarinho não terá facilidade contra os africanos.

+ Veja a tabela e os jogos das Olimpíadas - Vai ser um jogo difícil. A Costa do Marfim tem muita força na frente. Será um jogo mais físico. Eles são mais imprevisíveis taticamente, o que pode dificultar ainda mais para nós - disse Jardine.

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Ainda de acordo com o comandante brasileiro, sua equipe precisará estar ligada desde o início para conquistar a vitória, que garantirá vaga no mata-mata das Olimpíadas.

- Vamos ter que entrar com um nível muito alto de concentração e intensidade. Muito ligados desde o início - completou.