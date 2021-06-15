  • Jardine envia pré-lista com 50 nomes para as Olimpíadas de Tóquio; veja os nomes
Técnico da Seleção Olímpica sabe que não terá alguns nomes nos Jogos Olímpicos, mas anunciará convocação na quinta-feira...

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 18:29

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O treinador da Seleção Olímpica, André Jardine, divulgou a pré-lista para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que conta com o nome de 50 atletas. Na quinta-feira, o técnico anunciará, junto de Branco, coordenador, a lista final para a competição.
Veja a tabela das OlimpíadasApós o envio da lista ao Comitê Olímpico Brasileiro por parte da CBF, alguns nomes se destacaram. Jogadores como Neymar, Marquinhos e Weverton não devem ser liberados por PSG e Palmeiras, assim como Fernandinho, de 36 anos, que também encontra-se com dificuldade para ser liberado pelo Manchester City.
A pré-lista conta com onze atletas com idade acima de 24 anos, sendo eles: Alisson, Weverton, Santos, Marquinhos, Felipe, Rodrigo Caio, Lucas Veríssimo, Fernandinho, Alison, Neymar e Gabigol.VEJA A LISTA COM OS 50 NOMESGoleirosAlisson (Liverpool)Weverton (Palmeiras)Santos (Athletico-PR)Gabriel Brazão (Real Oviedo)Brenno (Grêmio)Ivan (Ponte Preta)Cleiton (Red Bull Bragantino)
ZagueirosNino (Fluminense)Gabriel Magalhães (Arsenal)Ibañez (Roma)Marquinhos (Paris Saint-Germain)Éder Militão (Real Madrid)Felipe (Atlético de Madrid)Vitão (Shakhtar Donetsk)Rodrigo Caio (Flamengo)Luiz Felipe (Lazio)Lucas Veríssimo (Benfica)
LateraisGuilherme Arana (Atlético-MG)Guga (Atlético-MG)Gabriel Menino (Palmeiras)Caio Henrique (Monaco)Emerson (Barcelona)Abner (Athletico-PR)Dodô (Shakhtar Donetsk)
MeiasBruno Guimarães (Lyon)Gerson (Olympique de Marselha)Claudinho (Red Bull Bragantino)Douglas Luiz (Aston Villa)Maycon (Shakhtar Donetsk)Patrick de Paula (Palmeiras)Fernandinho (Manchester City)Liziero (São Paulo)Matheus Henrique (Grêmio)Pedrinho (Benfica)Paulinho (Bayer Leverkusen)Reinier (Borussia Dortmund)Alison (Santos)
AtacantesNeymar (Paris Saint-Germain)Richarlison (Everton)Vinicius Jr. (Real Madrid)Rodrygo (Real Madrid)Gabigol (Flamengo)Antony (Ajax)Matheus Cunha (Hertha Berlim)Yuri Alberto (Internacional)David Neres (Ajax)Malcom (Zenit)Gabriel Martinelli (Arsenal)Evanílson (Porto)Pedro (Flamengo)

