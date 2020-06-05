Jardel Capistrano fala da situação do coronavírus na Tailândia

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Próxima da China, epicentro da pandemia do COVID-19, a Tailândia convive atualmente com um cenário totalmente diferente de grande parte dos países ao redor do mundo. O país asiático conta com 58 mortes e pouco mais de três mil casos de coronavírus, segundo o relatório de quinta-feira (4) da Organização Mundial de Saúde. Atacante do Uthai Thani FC, Jardel Capistrano falou do atual momento na Tailândia.

- Aqui está bem tranquilo e os casos estão quase zerados. Só tem alguns de pessoas que vem de fora e já entram de quarentena, mas na Tailândia em si não tem mais. O pessoal daqui se cuida muito, nos últimos dois meses fecharam a capital, Bangkok, e agora as coisas estão voltando ao normal. Só precisamos fazer um check-in para eles detectarem possíveis infectados numa região - disse Jardel Capistrano, que recorreu a ajuda de um profissional da parte física para manter a sua forma:

- Alguns times já voltaram a treinar, mas o restante deve voltar no começo do julho e o campeonato só retorna em setembro. O meu clube também deve voltar em meados de julho. No começo fazíamos videoconferências diariamente, depois reduziram para três vezes na semana e agora não estamos mais fazendo. Agora estou treinando diariamente em casa com a ajuda do meu personal Afonso Bruno. É muito bom porque vou muito além da minha capacidade, mesmo fazendo um treino mais curto, porém de maior intensidade - concluiu.