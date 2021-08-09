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Jaqueline e Micaelly projetam campanha do São Paulo no Campeonato Paulista Feminino

Jogadoras se mostraram confiantes com as possibilidades do Tricolor dentro da competição e exaltaram o trabalho e a preparação da equipe para a disputa do estadual...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 13:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 13:22
Crédito: Jaqueline e Micaelly, destaques do time feminino do São Paulo (Fotos: Rebeca Reis e Gabi Montesano
O Campeonato Paulista Feminino começa nesta semana e o São Paulo estreia na competição na quarta-feira (11), às 17h, contra o São José, no CFA Laudo Natel. Duas atletas importantes da equipe, Jaqueline e Micaelly, fizeram projeções para o campeonato e se mostraram confiantes.VEJA OS DUELOS DAS QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO DE 2021!
Atacante que vem se destacando, Jaqueline está de volta após se recuperar de uma entorse no joelho. De volta aos treinos, a atleta está preparada para o terceiro Paulistão com a camisa do São Paulo.
- Estou bastante motivada e não vejo a hora de estar em campo com a equipe, estamos chegando bem para este Paulistão e para todas as competições que o São Paulo esteja disputando - afirmou a jogadora.
Micaelly é estreante no Campeonato Paulista e está ansiosa e feliz. A camisa 11 do Tricolor participou de 15 partidas em seu ano de estreia com a equipe, marcando dois gols. Prestes a encarara um novo desafio, a jogadora está confiante para seu primeiro Paulistão.
- Estou bastante ansiosa, feliz demais por ser a primeira vez disputando o paulista, era uma coisa que sempre sonhei. Estou mais feliz ainda pela estreia no time gigantesco que é o São Paulo, irei dar meu melhor e me entregarei tudo por esse time e pela equipe - afirmou a estreante.Micaelly projetou a campanha da equipe, dando ênfase para o trabalho realizado pelo time do São Paulo
- A gente vem trabalhando bastante, estamos preparadas pra estreia, cada uma com bastante confiança, espero que dê tudo certo e que possamos fazer uma bela campanha e trazer o título que é objetivo - comentou Micaelly.

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