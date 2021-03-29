Jaqueline e Micaelly, do São Paulo, são escolhidas para o time sub-20 da Conmebol em 2020

Neste final de semana, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) elegeu a sua seleção sub-20 feminina da Conmebol de 2020. A presença de atletas brasileiras chama atenção, sendo seis ao todo. Dez anos do gol 100: Relembre 10 gols marcantes da carreira de Rogério Ceni
Entre as listadas, destaque para a dupla de ataque do São Paulo, Jaqueline e Micaely. Outra que merece destaque é a zagueira Camila, do Avaí Kindermann.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Chegando em seu terceiro ano na equipe do São Paulo, Jaqueline se consolida como uma das grandes atacantes do futebol nacional. Foi um dos destaques na equipe do Morumbi, que chegou até às semifinais do Brasileiro, além de ser escolhida como a revelação da competição.
Durante toda a temporada, foram 18 jogos e sete gols anotados. Presençaconstante nas seleções de base, ela agora começa a receber mais chances no selecionado principal. Recém-chegada ao São Paulo, Micaelly vem de duas temporadas com o Cruzeiro, clube pelo qual conquistou o acesso à elite do futebol nacional e, posteriormente, se manteve. Em 2019, foi campeã mineira invicta, artilheira e escolhida como Craque do Estadual. Também teve oportunidades de vestir a camisa da Seleção Brasileira no sub-17 e sub-20.
- Estou muito feliz por vestir esse manto em 2021, feliz por fazer parte de um grupo tão gigante. Quero falar para a torcida tricolor que sempre darei o meu máximo, vou defender a camisa com muita dedicação e vontade. Sempre vou deixar meu melhor dentro de campo e fazer a torcida muito feliz - falou a jogadora durante sua chegada ao São Paulo.
A seleção foi montada com: Alexa Castro (Venezuela); Bruna Santos (Brasil), Camila (Brasil) e Valentina Díaz (Chile); Ana Vitória (Brasil), Angelina (Brasil), Dalilah Bellen (Argentina) e Linda Caicedo (Colômbia); Micaelly (Brasil), Jacqueline (Brasil) e Gisela Robledo (Colômbia).