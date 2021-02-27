Jaqueline, do São Paulo, é eleita revelação do Brasileirão Feminino

Crédito: Afonso Pastore/saopaulofc.net

pós uma grande temporada pelo São Paulo, a atacante Jaqueline recebeu o prêmio de Revelação do Campeonato Brasileiro de 2020. A atleta foi importante para a campanha do Tricolor no torneio, chegando nas semifinais.Durante a competição, a jogadora de 20 anos atuou 11 vezes pela equipe, marcando quatro gols e dando uma assistência. Em média, jogou 72 minutos em cada uma de suas participações. Jaqueline é uma jogadora versátil, que ocupa bem os dois lados de ataque e, quando necessário, o comando ofensivo.

A atleta marcou gols importantes contra o Flamengo, quando marcou duas vezes, e nas quartas de final, onde enfrentou o Santos. Jaqueline viu seu papel no São Paulo aumentar ainda mais nesse Brasileiro. Ela está na equipe paulista desde 2019.