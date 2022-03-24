Japão vence Austrália e garante vaga na Copa do Mundo; veja os asiáticos que estão classificados

O Japão derrotou a Austrália por 2 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e garantiu sua classificação para o Qatar. Kaoru Mitoma, atleta do Union SG e que entrou na partida aos 39 minutos da segunda etapa, anotou os dois gols da equipe visitante.Com o triunfo da equipe nipônica, a Arábia Saudita, que enfrenta a China às 14h (horário de Brasília), também garantiu sua classificação ao Mundial sem precisar entrar em campo. A equipe árabe soma 19 pontos, enquanto a Austrália, 3ª colocada do Grupo B, tem 15 pontos restando apenas um jogo.

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No Grupo A, Irã e Coreia do Sul já estão com suas vagas garantidas para a Copa do Mundo desde o início de fevereiro. No entanto, o 3º colocado ainda não está definido e Emirados Árabes, Líbano e Iraque tem condições de disputar uma vaga na repescagem.

Nessa configuração, a Austrália ainda tem a possibilidade de chegar à Copa do Mundo, mas deve passar pela repescagem asiática e internacional. Por sorteio da Fifa, a equipe da Ásia irá enfrentar o 5º colocado da Eliminatória da América do Sul.