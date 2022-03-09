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Jandrei volta aos trabalhos no CT do São Paulo e Gabriel Neves sofre estiramento

Após cumprir protocolo da Covid-19, o goleiro voltou aos trabalhos na Barra Funda, enquanto o volante segue em tratamento no REFFIS...
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Publicado em 

09 mar 2022 às 14:49

Publicado em 09 de Março de 2022 às 14:49

Após período afastado por cumprimento do protocolo obrigatório da Covid-19, o goleiro Jandrei voltou aos trabalhos no CT do São Paulo, na Barra Funda, nesta quarta-feira (09).Porém, o goleiro não estará presente no clássico contra o Palmeiras, na quinta-feira (10). De acordo com os protocolos do Campeonato Paulista, é preciso um afastamento de dez dias para que o jogador possa voltar a atuar.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022Quanto ao volante Gabriel Neves, que deixou a partida contra o Corinthians após sentir dores na panturrilha esquerda, foi constatado um estiramento no local.O atleta segue em tratamento no REFFIS, assim como o lateral-direito Igor Vinícius, que se recupera de um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita.
Crédito: JandreivoltaaostrabalhosnoCTdaBarraFunda(Foto:RubensChiri/saopaulofc

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