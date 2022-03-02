Jandrei testa positivo para Covid-19 e será desfalque do São Paulo em clássicos

O goleiro Jandrei, do São Paulo, testou positivo para Covid-19 e será desfalque nos clássicos contra Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. A tendência é que Tiago Volpi seja o arqueiro titular nos clássicos. VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO CAMPEONATO PAULISTA 2022

O teste positivo aconteceu na reapresentação do elenco no CT da Barra Funda, após a vitória por 2 a 1 diante do Água Santa, em Diadema. Jandrei está isolado e sob cuidados do departamento médico do São Paulo.

O goleiro, que chegou ao Tricolor nesta temporada, vem sendo destaque do time e sofreu apenas dois em gols em sete jogos disputados, sendo um apenas com bola rolando. Além de Jandrei, o São Paulo tem mais um desfalque por Covid, que é o atacante Nikão, diagnosticado com o vírus na semana passada e que também está sendo monitorado pelo departamento médico do clube.