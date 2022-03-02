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futebol

Jandrei testa positivo para Covid-19 e será desfalque do São Paulo em clássicos

Goleiro foi diagnosticado com o vírus nesta quarta-feira, na reapresentação do  elenco após a vitória diante do Água Santa. Substituo deve ser Tiago Volpi, titular em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 12:08

Publicado em 02 de Março de 2022 às 12:08

O goleiro Jandrei, do São Paulo, testou positivo para Covid-19 e será desfalque nos clássicos contra Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. A tendência é que Tiago Volpi seja o arqueiro titular nos clássicos. VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO CAMPEONATO PAULISTA 2022
O teste positivo aconteceu na reapresentação do elenco no CT da Barra Funda, após a vitória por 2 a 1 diante do Água Santa, em Diadema. Jandrei está isolado e sob cuidados do departamento médico do São Paulo.
O goleiro, que chegou ao Tricolor nesta temporada, vem sendo destaque do time e sofreu apenas dois em gols em sete jogos disputados, sendo um apenas com bola rolando. Além de Jandrei, o São Paulo tem mais um desfalque por Covid, que é o atacante Nikão, diagnosticado com o vírus na semana passada e que também está sendo monitorado pelo departamento médico do clube.
Crédito: JandreitestoupositivoparaCovid-19(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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