Jandrei tem menor número de gols sofridos do início de um goleiro pós era-Ceni no São Paulo

O goleiro Jandrei vem correspondendo às expectativas neste começo de caminhada no São Paulo. Tanto que o goleiro tem o menor número de gols sofridos no Tricolor pós a era-Ceni nas seis primeiras partidas. O LANCE! comparou o número de tentos sofridos nos seis primeiros jogos do atual goleiro do Tricolor, com Denis, Volpi, Jean, Sidão e Renan Ribeiro, outros arqueiros do clube que passaram depois do Mito.

Jandrei tem apenas um gol sofrido em seis jogos pelo São Paulo, que aconteceu na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, em que a Macaca marcou um gol de pênalti. Ou seja, ele ainda não sofreu gols com bola rolando. O seu antecessor na meta, Tiago Volpi, sofreu sete gols em seus seis primeiros jogos com a camisa do São Paulo. Volpi estreou em 2019, numa vitória sobre o Mirassol por 4 a 1. Depois, enfrentou Novorizontino (3 a 0), Santos (0 a 2), Guarani (0 a 1), Talleres-ARG (0 a 2) e Ponte Preta (0 a 1).

Antes de Volpi, quem estava no gol do São Paulo era Jean, que foi afastado do clube após ser preso acusado de agredir a esposa. Nos seus seis primeiros jogos, Jean sofreu cinco gols. Estreou com vitória sobre o CRB (2 a 0). Depois, encarou Linense (2 a 1), Palmeiras (0 a 2), Red Bull Brasil (3 a 1), CRB (3 a 0) e São Caetano (0 a 1).Outro que passou pela meta são-paulina foi Sidão. Contratado em 2017 sob o comando de Rogério Ceni, ele sofreu 13 gols nas suas seis primeiras partidas. Estreou com derrota para o Osasco Audax por 4 a 2. A sequência ainda tem Ponte Preta (5 a 2), Santos (3 a 1), Mirassol (2 a 2), São Bento (3 a 2) e PSTC (4 a 2).

Já Denis foi o mais 'conhecido' goleiro pós-Ceni e também o primeiro. Ele tomou 12 gols em seis jogos depois que o ídolo do São Paulo saiu, ainda no final da temporada de 2015. Ceni estava lesionado e ele já iniciou como titular a reta final do Brasileiro. Os seis jogos foram diante de Sport (3 a 0), Cruzeiro (1 a 2), Atlético-MG (4 a 2), Corinthians (1 a 6), Figueirense (3 a 2) e Goiás (1 a 0).

Por fim, tivemos Renan Ribeiro na temporada de 2015. Nos seis primeiros jogos, ele sofreu oito gols, enfrentando Portuguesa (3 a 0), Avaí (1 a 1), Goiás (0 a 3), Ceará (1 a 2), Flamengo ( 1 a 2) e Ponte Preta (3 a 0).

GOL SOFRIDOS NOS SEIS PRIMEIROS JOGOS PÓS-CENIJandrei - um gol em seis jogos Tiago Volpi - sete gols em seis jogos Jean - cinco gols em seis jogosSidão - 13 gols em seis jogos Denis - 12 gols em seis jogos Renan Ribeiro - oito gols em seis jogos