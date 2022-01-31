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Jandrei repete feito de Rogério Ceni em estreia pelo São Paulo

Goleiro do Tricolor defendeu um pênalti no empate contra o Ituano em sua estreia pelo Tricolor, assim como o agora técnico do clube. Fabiano também fez essa marca em 2007...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 12:00
O goleiro Jandrei foi o destaque no empate sem gols entre São Paulo e Ituano, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O arqueiro estreou na meta são-paulina e defendeu um pênalti no primeiro tempo, igualando um feito do ídolo do Tricolor e agora técnico Rogério Ceni, além do também ex-goleiro Fabiano. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022
Ceni estreou no São Paulo em 1993, quando o Tricolor foi à Europa disputar um torneio amistoso chamado Troféu Santiago de Compostela. Logo na estreia diante do Tenerife-ESP, Rogério defendeu um pênalti e repetiu a dose contra o River Plate-ARG, ajudando o São Paulo a vencer o torneio.
Após esses primeiros passos, Rogério Ceni ficou ainda por mais três anos no banco de reservas do Tricolor. Em 1997, assumiu a titularidade da posição. No mesmo ano, marcou o primeiro gol da carreira.Outro goleiro que estreou pelo São Paulo defendendo um pênalti foi Fabiano, em 2007. Em sua estreia pelo profissional, contra o Fluminense, no Maracanã, ele defendeu um pênalti de Gabriel no empate por 1 a 1, fora de casa.
- Assim como o comandante, Rogério Ceni, Jandrei estreou defendendo pênalti durante os primeiros 90 minutos em campo com a camisa tricolor. Últimos goleiros que defenderam pênalti na estreia, durante tempo regulamentar: Rogério Ceni, 1993, Fabiano, 2007 - escreveu o São Paulo nas redes sociais.
Crédito: JandreidefendeuumpênaltiemsuaestreiapeloSãoPaulo,assimcomoCeni(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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