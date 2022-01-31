Jandrei repete feito de Rogério Ceni em estreia pelo São Paulo

O goleiro Jandrei foi o destaque no empate sem gols entre São Paulo e Ituano, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O arqueiro estreou na meta são-paulina e defendeu um pênalti no primeiro tempo, igualando um feito do ídolo do Tricolor e agora técnico Rogério Ceni, além do também ex-goleiro Fabiano. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022

Ceni estreou no São Paulo em 1993, quando o Tricolor foi à Europa disputar um torneio amistoso chamado Troféu Santiago de Compostela. Logo na estreia diante do Tenerife-ESP, Rogério defendeu um pênalti e repetiu a dose contra o River Plate-ARG, ajudando o São Paulo a vencer o torneio.

Após esses primeiros passos, Rogério Ceni ficou ainda por mais três anos no banco de reservas do Tricolor. Em 1997, assumiu a titularidade da posição. No mesmo ano, marcou o primeiro gol da carreira.Outro goleiro que estreou pelo São Paulo defendendo um pênalti foi Fabiano, em 2007. Em sua estreia pelo profissional, contra o Fluminense, no Maracanã, ele defendeu um pênalti de Gabriel no empate por 1 a 1, fora de casa.

- Assim como o comandante, Rogério Ceni, Jandrei estreou defendendo pênalti durante os primeiros 90 minutos em campo com a camisa tricolor. Últimos goleiros que defenderam pênalti na estreia, durante tempo regulamentar: Rogério Ceni, 1993, Fabiano, 2007 - escreveu o São Paulo nas redes sociais.