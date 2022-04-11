Jandrei projeta títulos pelo São Paulo e diz que 'jogadores devem deixar a vaidade de lado'

Um dos destaques da temporada 2022 até o momento, o goleiro Jandrei falou em entrevista a ESPN que o principal foco do São Paulo este ano são os títulos que estão sendo disputados e afirmou que jogadores devem "deixar a vaidade de lado". O reforço chegou ao Tricolor paulista em dezembro de 2021, para a temporada desta ano. Em poucas partidas, o goleiro assumiu a titularidade que, até então, era ocupada por Tiago Volpi.Durante a entrevista, Jandrei reforçou que seu principal foco é buscar títulos com a camisa do São Paulo. O atleta ainda destacou o bom desempenho da equipe na estreia da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro, ambas com vitória e vantagem de gols. Para ele, o grande destaque é o bom relacionamento que o elenco mantém e o trabalho que Rogério Ceni e sua comissão estão exercendo.- Nosso grupo é um grupo muito bom, onde não tem vaidade, a gente está mudando todo mundo, todo mundo está jogando, se apoiando, é um grupo onde está todo mundo remando para o mesmo lado. A gente sabe que no futebol isso é muito importante para as coisas darem certo. Primeiro o grupo tem que estar fechado, tem que estar bem, isso a gente já mostrou e vem mostrando que está acontecendo, a gente vai conseguir criar mais ainda. Então a nossa pretensão é títulos, igual a gente sempre conversa, a gente vai buscar um passo de cada vez. Temos três competições, estreamos bem nas duas nesta semana. Então, a gente tem três competições que a gente pode chegar longe, então a gente vai traçar a estratégia, o Rogério e a comissão, para que a gente consiga ir bem nas competições e buscar títulos com a camisa do São Paulo - afirmou.Porém, o goleiro alegou que os jogadores "não devem ser vaidosos" ao responder sobre o rodízio de jogadores que segue sendo adotado por Ceni. Com este modo de jogo, todos os jogadores conseguiram chance em campo, e neste meio tempo, foram descobertas algumas revelações, como Pablo Maia e Marquinhos. De acordo com Jandrei, todos devem trabalhar em conjunto e buscar seu espaço na equipe.- É um grupo que não tem vaidade, todo mundo que estar jogando, todo mundo quer seu espaço e para isso está todo mundo buscando, trabalhando, é um grupo onde a gente se ajuda, a gente conversa, busca puxar o companheiro para cima, independente de quem for, seja jovem ou mais experiente. A gente tenta trazer todo mundo para junto, todo mundo motivado, buscando uma melhora, para que a gente consiga uma sequência de bons resultados, é isso, para que o grupo não tenha a vaidade, continuar jogando e não pensar como 'ah tenho essa história no futebol, então não posso estar no banco', estamos todos no mesmo barco, que está jogando e quem não, estamos jogando todos para cima, para que a gente consiga nossos objetivos durante o ano - destacou.Jandrei atuou por 14 partidas, com dez vitórias, três empates e uma derrota. Ao todo, foram nove gols sofridos.