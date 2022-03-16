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Jandrei projeta partida contra o Manaus pela Copa do Brasil e exige concentração

O goleiro do Tricolor falou de confiança e importância de jogo único decisivo pela próxima fase da Copa do Brasil. São Paulo busca título inédito...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 07:00

Publicado em 16 de Março de 2022 às 07:00

O São Paulo se prepara para enfrentar o Manaus, nesta quarta-feira (15), em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Em jogo único, essa é a chance do Tricolor de se classificar para a próxima fase da competição. O goleiro Jandrei projetou o que espera da partida e destacou os principais pontos a serem tomados como foco pela equipe para que seja possível avançar no campeonato.
Com oito jogos disputados nessa temporada, o goleiro acumulou cinco vitórias, três empates e nenhuma derrota. O jogador destacou que os treinamentos da última semana com foco na partida e a recente vitória da equipe contra o Mirassol foram essenciais para garantir a confiança do elenco e a preparação ideal para enfrentar esta importante partida.
- A gente teve uma boa semana aí, né? Dois dias, segunda e terça, com grandes treinos. Depois de uma boa vitória no final de semana, onde nos dá confiança para chegar na quarta-feira e a gente conseguir fazer um grande jogo . Então é isso, é manter a sequência, manter esse bom ambiente que a gente tem e ir em busca das vitórias, classificações, para que a gente consiga buscar coisas grandes aí no ano - afirmou durante o treinamento da última terça-feira (15).
Além disso, Jandrei destacou o fato de ser um jogo único e decisivo para o futuro do São Paulo na Copa do Brasil. O Tricolor paulista busca seu primeiro título do campeonato em toda a sua história.
Para ele, é ideal que a equipe esteja em seu auge de concentração e busque seu melhor durante a partida. O goleiro destacou também que considera essencial minimizar erros cometidos em outros jogos.
- Em jogo único de Copa do Brasil, a gente tem que se concentrar em fazer nosso melhor, entrar concentrado, buscar fazer nosso melhor, para que a gente consiga sair com a vitória e avançar de fase. A gente tem que entrar ligado no jogo, independente do adversário, independente do campo que for. A gente tem que estar concentrado para fazermos nosso melhor, conseguir sair com as vitórias e que a gente consiga fazer um grande jogo com todo mundo concentrado para não ter erros. Quanto mais a gente minimizar erros nesses jogos que são únicos e são contra equipes que vem fechadas contra nós, a gente vai fazer grandes jogos - afirmou.TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil e simule os próximos resultadosAgora com capacidade de 100% de torcida nos estádios e jogando em casa, Jandrei apostou que torcida pode ser fator essencial para alavancar o time.
- A gente teve nossa torcida junto, viu que eles jogando junto com a gente nos apoia o jogo todo, a gente sente essa energia dentro de campo. Então, é contar com eles mais uma vez nesse jogo eliminatório, jogo único. A gente sabe da importância do jogo para a sequência aí, para passar de fase. Então o torcedor também sabe a importância do jogo. A gente tem certeza que eles vão comparecer e vão nos apoiar do início ao fim para que a gente faça um grande jogo - completou.O São Paulo enfrenta o Manaus no Estádio do Morumbi, nesta quarta-feira (16), às 21h30, em jogo único válido pela segunda fase da Copa do Brasil.
Crédito: JandreiprojetapartidadoSãoPaulocontraManaus,pelaCopadoBrasil(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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