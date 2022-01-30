futebol

Jandrei pega pênalti, mas São Paulo só empata com o Ituano no Morumbi

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, Tricolor empata sem gols em casa e fica com apenas um ponto em seis disputados até o momento...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 18:02

O São Paulo segue sem vencer no Campeonato Paulista. Em seu primeiro jogo no Estádio do Morumbi em 2022, o Tricolor recebeu o Ituano na tarde deste domingo (30) em confronto que terminou sem gols. O goleiro estreante Jandrei, que defendeu pênalti, foi o destaque do Tricolor.
Primeiro tempo de Jandrei
Empurrado por sua torcida, o São Paulo começou a partida com mais volume de jogo e movimentação em busca de sua primeira vitória na competição. No entanto, apesar do aspecto positivo, o time encontrava dificuldade para criar jogadas perigosas. O Ituano, por sua vez, tinha uma defesa sólida que não dava espaços.
As duas primeiras chances do Tricolor saíram dos pés dos reforços da temporada. Aos 2 minutos, Rafinha e Nikão trabalharam pela direita, o atacante cruzou para o meio da área e Alisson tentou um voleio. Aos 9', Nikão obrigou o goleiro Pegorari a trabalhar e, dois minutos depois, foi a vez de Alisson levar perigo.
Aos 21', no entanto, o Ituano assustou pela primeira vez. Igor Henrique finalizou dentro da área e a bola explodiu no braço de Gabriel Sara. Pênalti que Gerson Magrão cobrou e viu o estreante Jandrei crescer para defender a cobrança.
Apesar de perder o pênalti, o time visitante começou a evoluir no confronto, enquanto o Tricolor se limitava a ficar na defensiva. Na frente, Rigoni, como centroavante, ficava isolado e praticamente não pegava na bola. A última chance da primeira etapa aconteceu aos 31', com bola na trave de Alisson.Segundo tempo
Os times voltaram para a etapa complementar sem alterações, e a primeira chance do Tricolor veio com Patrick, aos 10'. Rafinha cruzou e o jogador subiu mais alto que a marcação para cabecear. Pegorari, novamente salvou o Ituano.
Percebendo a dificuldade do São Paulo em assustar o adversário, Rogério Ceni mudou, inclusive, promoveu a estreia do garoto Caio entre os profissionais. Com ele, Calleri e Reinaldo também entraram na tentativa de deixar o São Paulo mais ofensivo. Rogini, perdido em campo, continuou até os 33', quando o treinador optou por trocá-lo por Eder.
Enquanto isso, chance para os dois lados: João Victor e Igor Henrique tentaram pelo lado do Ituano, enquanto Alisson, o que mais tentou tirar o marcador do zero, mandou a bola para fora. Eder ainda tentou marcar no final do duelo, sem sucesso. Nos acréscimos, Jandrei viu João Victor bater mal e garantir o empate.
E agora?
Com apenas um ponto, na próxima rodada, a terceira do Campeonato Paulista, o São Paulo viaja para enfrentar o Bragantino no Nabi Abi Chedid, na quinta-feira (3), às 21h30. Já o Ituano receberá a Inter de Limeira no mesmo dia, às 19h, no Novelli Júnior.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 0 X 0 ITUANO
Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Data-Hora: 30/1/2022 - 16hÁrbitro: Salim Fende ChavezAssistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Amanda Pinto MatiasVAR: Vinicius FurlanPúblico/renda: 16.312 torcedores / R$ 478.617,00Cartões amarelos: Gabriel Sara e Miranda (SPFC), Igor Henrique (ITU)Cartões vermelhos: -Gols: -
SÃO PAULO: Jandrei, Rafinha, Diego, Miranda e Welington (Caio, 14'/2ºT); Rodrigo Nestor (Pablo Maia, 33'/2ºT), Patrick (Calleri, 14'/2ºT) e Gabriel Sara; Alisson, Nikão (Reinaldo, 14'/2ºT) e Rigoni (Eder, 33'/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
ITUANO: Pegorari, Pacheco, Rafael Pereira, Cleberson e Roberto, Jiménez, Igor Henrique (Bernardo Schappo, 35'/2°T), Lucas Siqueira e Greson Magrão (Rafael Elias, 15'/2ºT); Aylon (Neto Berola, 15'/2ºT) e Calyson (João Victor, 15'/2ºT). Técnico: Mazola Júnior.
SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - Fórmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prêmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
