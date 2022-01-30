Jandrei pega pênalti, mas não sabe se terá sequência no gol do São Paulo: 'A gente se prepara jogo a jogo'

O goleiro Jandrei estreou na equipe do São Paulo em grande estilo: foi o herói da partida contra o Ituano, que terminou empatada sem gols. Ainda no primeiro tempo, o goleiro defendeu pênalti cobrado por Gerson Magrão no Morumbi. Apesar da grande partida pelo Estadual, o arqueiro não sabe se continuará na equipe titular do técnico Rogério Ceni.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Não sei de nada. A gente se prepara jogo a jogo. Tem que pensar no bem do São Paulo. Vou estar pronto, buscando evoluir, a buscar vitórias, a estar no lugar mais alto - disse o camisa 93, após o confronto no Morumbi.

O técnico Rogério Ceni optou por rodar a equipe do São Paulo para dar ritmo de jogo aos atletas. Muitos deles, inclusives, tiveram a pré-temporada prejudicada por terem sido infectados com Covid-19.No primeiro jogo do São Paulo no Estádio do Morumbi neste ano, Jandrei não apenas pegou pênalti no primeiro tempo. O arqueiro também fez boas defesas e impediu que João Victor marcasse nos acréscimos.

Jandrei disputa a vaga de titular na equipe com Tiago Volpi. O próximo desafio do São Paulo será na próxima quinta-feira (3), contra o Bragantino, às 21h30, fora de casa. O Tricolor tentará sua primeira vitória. Até o momento, o time somou apenas um ponto em dois jogos.