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Jandrei fala sobre trabalhar com Rogério Ceni no São Paulo: 'Pesou na minha decisão'

Goleiro comentou decisão de atuar no Tricolor, onde assinou contrato por duas temporadas, com possibilidade de renovação por mais duas ...

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 15:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2021 às 15:47
O goleiro Jandrei deu duas primeiras palavras como jogador do São Paulo. O arqueiro, que estava no Santos, assinou contrato por duas temporadas, com possibilidade de renovação por mais duas. Jandrei fez questão de ressaltar que a oportunidade de trabalhar com o ex-goleiro Rogério Ceni, multicampeão com o Tricolor, pesou na sua decisão de escolher o clube do Morumbi para o prosseguimento da carreira.
- Fiquei muito contente quando soube do interesse do São Paulo. E terei a oportunidade de trabalhar com o Rogério Ceni, isso pesou na minha decisão também. É uma honra vestir a camisa do São Paulo, que é um clube tradicional do futebol mundial. Estou orgulhoso e me doarei ao máximo para honrar as cores do clube - afirmou o goleiro, ao site oficial do São Paulo. Jandrei projetou essa temporada no São Paulo e disse que se doará ao máximo para ajudar o clube.
- É uma honra vestir a camisa do São Paulo, que é um clube tradicional do futebol mundial. Estou orgulhoso e me doarei ao máximo para honrar as cores do clube - finalizou.
Jandrei começou a carreira no Internacional, e depois passou por Novo Hamburgo e Atlético Tubarão antes de se destacar pela Chapecoense, onde despertou o interesse do futebol italiano: defendeu o Genoa-ITA. Logo depois, passou por Athletico-PR e Santos.
Crédito: JandreifalouprlaprimeiravezcomogoleirodoSãoPaulo(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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