Jandrei fala sobre trabalhar com Rogério Ceni no São Paulo: 'Pesou na minha decisão'

O goleiro Jandrei deu duas primeiras palavras como jogador do São Paulo. O arqueiro, que estava no Santos, assinou contrato por duas temporadas, com possibilidade de renovação por mais duas. Jandrei fez questão de ressaltar que a oportunidade de trabalhar com o ex-goleiro Rogério Ceni, multicampeão com o Tricolor, pesou na sua decisão de escolher o clube do Morumbi para o prosseguimento da carreira.

- Fiquei muito contente quando soube do interesse do São Paulo. E terei a oportunidade de trabalhar com o Rogério Ceni, isso pesou na minha decisão também. É uma honra vestir a camisa do São Paulo, que é um clube tradicional do futebol mundial. Estou orgulhoso e me doarei ao máximo para honrar as cores do clube - afirmou o goleiro, ao site oficial do São Paulo. Jandrei projetou essa temporada no São Paulo e disse que se doará ao máximo para ajudar o clube.

- É uma honra vestir a camisa do São Paulo, que é um clube tradicional do futebol mundial. Estou orgulhoso e me doarei ao máximo para honrar as cores do clube - finalizou.

Jandrei começou a carreira no Internacional, e depois passou por Novo Hamburgo e Atlético Tubarão antes de se destacar pela Chapecoense, onde despertou o interesse do futebol italiano: defendeu o Genoa-ITA. Logo depois, passou por Athletico-PR e Santos.