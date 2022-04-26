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futebol

Jandrei fala sobre relação com Ceni no São Paulo: 'Privilégio estar trabalhando com ele'

Em entrevista ao 'Arena SBT', goleiro do Tricolor comentou a relação do treinador com os arqueiros do time...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 17:00
O goleiro Jandrei foi só elogios ao técnico Rogério Ceni ao falar sobre a sua relação com o comandante no dia a dia do São Paulo. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia
TABELAVeja a classificação do Brasileirão!
- É um privilégio estar trabalhando com ele, pela pessoa, pelo jogador que foi e pelo treinador que é. A gente vê a qualidade dele de treinador, é um cara que enxerga muito bem o jogo, tem grandes soluções para a gente, e estou tentando aprender o máximo com ele - disse o arqueiro, em entrevista ao 'Arena SBT'.
Além disso, Jandrei também destacou os treinamentos de goleiro durante a preparação no CT da Barra Funda. O São Paulo volta a campo na quinta-feira (28), quando enfrenta o Jorge Wilstermann-BOL, às 19h15, pela Sul-Americana. Um dos reforços do Tricolor na temporada, Jandrei soma 16 jogos e 15 gols sofridos até aqui pelo São Paulo. O goleiro tem passagens por Athletico-PR, Santos, Chapecoense e Genoa-ITA, na sua carreira.
Crédito: JandreielogiouotreinadorRogérioCeniecomentousobreostreinamentos(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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