Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jandrei é titular no São Paulo pela terceira vez seguida e tem números melhores que Volpi
futebol

Jandrei é titular no São Paulo pela terceira vez seguida e tem números melhores que Volpi

Em rodízio feito por Rogério Ceni no Tricolor Paulista, Jandrei ocupou o gol mais vezes que Tiago Volpi nesta temporada...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 16:04
O goleiro Jandrei foi escalado como titular por Rogério Ceni pela terceira vez seguida. Até o momento, o São Paulo estabeleceu um sistema de rodízio de jogadores, mas Jandrei tem ocupado mais a posição do que Tiago Volpi.Em seis partidas disputadas pela equipe neste ano, Jandrei, que foi anunciado em dezembro de 2021, foi titular em quatro jogos, enquanto Volpi, que está na equipe desde 2019, entrou em somente duas partidas, contra o Guarani e o Red Bull Bragantino.Falando em números, Tiago Volpi apresentou um desempenho inferior, tomando seis gols em duas partidas, enquanto Jandrei levou somente um, no jogo contra a Ponte Preta.Rogério Ceni seguia adotando um sistema de revezamento entre os dois goleiros. Porém, após o jogo contra o Santo André, que originou a primeira vitória da equipe, Jandrei assumiu o posto como titular por todos os outros jogos que sucederam. + Veja a situação do São Paulo na tabela do Paulistão 2022Assim, o reforço deixou Volpi na sombra, mostrando uma possível preferência de Ceni na titularidade. O São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 18h30, contra o Santos, no Estádio da Vila Belmiro.
Crédito: Jandreifoititularportrêsjogosseguidos(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados