Jandrei é titular no São Paulo pela terceira vez seguida e tem números melhores que Volpi

O goleiro Jandrei foi escalado como titular por Rogério Ceni pela terceira vez seguida. Até o momento, o São Paulo estabeleceu um sistema de rodízio de jogadores, mas Jandrei tem ocupado mais a posição do que Tiago Volpi.Em seis partidas disputadas pela equipe neste ano, Jandrei, que foi anunciado em dezembro de 2021, foi titular em quatro jogos, enquanto Volpi, que está na equipe desde 2019, entrou em somente duas partidas, contra o Guarani e o Red Bull Bragantino.Falando em números, Tiago Volpi apresentou um desempenho inferior, tomando seis gols em duas partidas, enquanto Jandrei levou somente um, no jogo contra a Ponte Preta.Rogério Ceni seguia adotando um sistema de revezamento entre os dois goleiros. Porém, após o jogo contra o Santo André, que originou a primeira vitória da equipe, Jandrei assumiu o posto como titular por todos os outros jogos que sucederam. + Veja a situação do São Paulo na tabela do Paulistão 2022Assim, o reforço deixou Volpi na sombra, mostrando uma possível preferência de Ceni na titularidade. O São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 18h30, contra o Santos, no Estádio da Vila Belmiro.