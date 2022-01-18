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Jandrei comenta disputa pela titularidade no gol do São Paulo: 'É decisão do Rogério Ceni'

Novo goleiro do Tricolor comentou sobre a disputa na vaga de titular na meta são-paulina...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 14:21

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 14:21

O goleiro Jandrei foi apresentado nesta terça-feira (18), como novo jogador do São Paulo. Em entrevista coletiva, o camisa 93 do Tricolor falou sobre a disputa na titularidade com Tiago Volpi. Para Jandrei, a decisão de quem começará 2022 como dono da meta são-paulina é do treinador Rogério Ceni, ex-goleiro e ídolo do São Paulo.
- O Volpi teve seus momentos no ano passado, mas é um grande goleiro e teve um ano espetacular. Se pegar lances isolados, todo goleiro vai ter algo. Ele trabalha muito, vou aprender muito no dia a dia. Ele trabalha bastante, se puxa, se doa 100% nos treinos. Temos que priorizar, ajudar o São Paulo, independentemente de quem jogar - finalizou.
Jandrei assinou contrato com o São Paulo por dois anos, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas. Ele estava no Santos.

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