Janderson lidera estatísticas do ataque do Grêmio no Campeonato Gaúcho

Reforço do Grêmio para a temporada de 2022 vindo por empréstimo do Corinthians, o atacante Janderson já obteve números importantes nas primeiras partidas realizadas pelo clube, liderando algumas estatísticas ofensivas do tricolor no Campeonato Gaúcho.>Confira o conteúdo do LANCE! também no TikTokSegundo informação do portal estatístico 'Footstats', Janderson é o jogador com o maior número de dribles (10), desarmes (nove), cruzamentos (seis) e passes certos (144) na competição em meio aos dez confrontos disputados.Sendo que, desses compromissos, nove deles o avante começou como titular da equipe dirigida por Vagner Mancini, profissional que o conhece desde os tempos de Atlético-GO.