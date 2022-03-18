Janderson lidera estatísticas do ataque do Grêmio no Campeonato Gaúcho

Reforço do Grêmio para a temporada de 2022 vindo por empréstimo do Corinthians, o atacante Janderson já obteve números importantes nas primeiras partidas realizadas pelo clube, liderando algumas estatísticas ofensivas do tricolor no Campeonato Gaúcho.>Confira o conteúdo do LANCE! também no TikTokSegundo informação do portal estatístico 'Footstats', Janderson é o jogador com o maior número de dribles (10), desarmes (nove), cruzamentos (seis) e passes certos (144) na competição em meio aos dez confrontos disputados.Sendo que, desses compromissos, nove deles o avante começou como titular da equipe dirigida por Vagner Mancini, profissional que o conhece desde os tempos de Atlético-GO.
Além disso, o atacante de 23 anos de idade é quem mais sofreu faltas pela equipe na competição, muito através de sua característica de velocidade e atuação pelos lados de campo. Foram 20 vezes que ele precisou ser parado pelos adversários.
Desta forma, Janderson está cotado para ser titular no Grenal deste sábado (19), equivalente ao primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida será realizada às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio.