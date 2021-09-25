Janderson é o atleta mais caçado do Atlético-GO na Série A

O atacante Janderson é um dos principais nomes do Atlético-GO na Série A e vem sendo caçado em campo pelos adversários, sofrendo impressionantes 50 faltas em 17 jogos disputados, sendo líder da equipe no quesito. Além desta estatística, o atleta também lidera o Dragão em outros números importantes, como divididas ganhas e dribles realizados. Nas divididas, Janderson soma 95 êxitos, realizando ainda 25 dribles até agora. O atacante, que chegou à equipe em agosto de 2020, soma 75 jogos, seis gols e oito assistências, além de conquistar o título do Campeonato Goiano na última temporada.