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Janderson é o atleta mais caçado do Atlético-GO na Série A

O atacante também lidera a equipe em divididas ganhas e dribles feitos
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Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 10:20

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 10:20
Crédito: Divulgação/C2 Sports
O atacante Janderson é um dos principais nomes do Atlético-GO na Série A e vem sendo caçado em campo pelos adversários, sofrendo impressionantes 50 faltas em 17 jogos disputados, sendo líder da equipe no quesito. Além desta estatística, o atleta também lidera o Dragão em outros números importantes, como divididas ganhas e dribles realizados. Nas divididas, Janderson soma 95 êxitos, realizando ainda 25 dribles até agora. O atacante, que chegou à equipe em agosto de 2020, soma 75 jogos, seis gols e oito assistências, além de conquistar o título do Campeonato Goiano na última temporada.

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