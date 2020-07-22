James Rodríguez tem propostas de três gigantes europeus

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O Real Madrid tem propostas de Manchester United, Inter de Milão e Benfica para a contratação do meio-campista James Rodríguez, de acordo com o programa “El Chiringuito de Jugones”. O colombiano não tem oportunidades na equipe merengue sob comando de Zidane e busca uma saída para a próxima temporada.

O jogador tem contrato com o gigante espanhol até 2021 e esta janela é a última grande oportunidade de fazer dinheiro com a transferência do atleta. No entanto, os valores das propostas pelo atleta de 29 anos não foram divulgados. Segundo o site especializado “Transfermarkt”, o valor de mercado do camisa 16 é de 32 milhões de euros (R$ 192 milhões).