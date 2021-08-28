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futebol

James Rodríguez se aproxima de retorno ao Porto

Meio-campista do Everton deve ser envolvido em negociação que levará Luis Díaz à Premier League. Colombiano é um dos destaques da seleção e já marcou gol no Brasil...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 11:14

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 11:14
Crédito: AFP
James Rodríguez está próximo de retornar ao Porto, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O meia deve ser envolvido na negociação que levará o atacante Luis Díaz à Premier League. No entanto, o clube e o jogador precisam entrar em um acordo salarial.Após uma temporada na Inglaterra, James Rodríguez não faz parte dos planos do técnico Rafa Benítez no Everton. Por outro lado, os torcedores do Porto devem receber o atleta de braços abertos após a primeira passagem pelos Dragões em que marcou 32 gols e contribuiu com 41 assistências.
> Veja a tabela da Primeira Liga
No entanto, o clube inglês busca acertar a chegada do atacante colombiano. O jogador de 24 anos atua pelos lados do campo, mas foi um dos destaques da Copa América marcando quatro gols em cinco partidas, sendo um de bicicleta contra o Brasil.
A janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto, mas há grande expectativa para que o negócio entre todas as partes se encerre nas próximas horas.

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