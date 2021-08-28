James Rodríguez se aproxima de retorno ao Porto

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James Rodríguez está próximo de retornar ao Porto, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O meia deve ser envolvido na negociação que levará o atacante Luis Díaz à Premier League. No entanto, o clube e o jogador precisam entrar em um acordo salarial.Após uma temporada na Inglaterra, James Rodríguez não faz parte dos planos do técnico Rafa Benítez no Everton. Por outro lado, os torcedores do Porto devem receber o atleta de braços abertos após a primeira passagem pelos Dragões em que marcou 32 gols e contribuiu com 41 assistências.

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No entanto, o clube inglês busca acertar a chegada do atacante colombiano. O jogador de 24 anos atua pelos lados do campo, mas foi um dos destaques da Copa América marcando quatro gols em cinco partidas, sendo um de bicicleta contra o Brasil.