Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

James Rodríguez é oferecido a outros clubes e pode deixar o Everton

Colombiano foi contratado a pedido do técnico Carlo Ancelotti, que deixou a equipe inglesa para comandar novamente o Real Madrid...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 11:54

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 11:54

Crédito: AFP or licensors
James Rodríguez está sendo oferecido a diversos clubes da Europa e pode deixar o Everton nesta janela de transferências, segundo a imprensa inglesa. A saída de Carlo Ancelotti, técnico que o pediu na Inglaterra, para o Real Madrid é um dos fatores determinantes.A equipe da Premier League também não vê com maus olhos a saída do meio-campista colombiano. O clube está preocupado com algumas questões relacionadas ao Fair Play FInanceiro e a transferência do camisa 19 iria trazer alívio na folha salarial.
> Veja a tabela da Eurocopa
Jorge Mendes, empresário do atleta, já ofereceu os serviços do jogador para o Atlético de Madrid, Napoli e Milan. Nesta semana, o atual vice-campeão da Itália perdeu Calhanoglu para a Inter de Milão e é um dos principais destinos para James Rodríguez.
Apesar do bom início de temporada com a camisa do Everton, o colombiano sofreu com algumas lesões e decepcionou em seu primeiro ano na Inglaterra. Ao todo, foram apenas 26 partidas disputadas, seis gols marcados e nove assistências distribuídas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira
Imagem de destaque
Os EUA atingiram seus objetivos na guerra com o Irã?
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados