James Rodríguez é oferecido a outros clubes e pode deixar o Everton

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James Rodríguez está sendo oferecido a diversos clubes da Europa e pode deixar o Everton nesta janela de transferências, segundo a imprensa inglesa. A saída de Carlo Ancelotti, técnico que o pediu na Inglaterra, para o Real Madrid é um dos fatores determinantes.A equipe da Premier League também não vê com maus olhos a saída do meio-campista colombiano. O clube está preocupado com algumas questões relacionadas ao Fair Play FInanceiro e a transferência do camisa 19 iria trazer alívio na folha salarial.

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Jorge Mendes, empresário do atleta, já ofereceu os serviços do jogador para o Atlético de Madrid, Napoli e Milan. Nesta semana, o atual vice-campeão da Itália perdeu Calhanoglu para a Inter de Milão e é um dos principais destinos para James Rodríguez.