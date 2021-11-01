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James Rodríguez é expulso no Qatar, parte para cima do juiz e precisa ser contido pelos companheiros

Colombiano sofre falta dura, mas leva amarelo após confusão no gramado. Furioso, camisa 10 do Al-Rayyan vai para cima do juiz, é contido pelos companheiros, mas leva o vermelho...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 13:57

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 13:57

Crédito: Reprodução
Contratado pelo Al-Rayyan, do Qatar, em setembro, o meia-atacante James Rodríguez perdeu a cabeça no último sábado. Em duelo de sua equipe contra o Al-Arabi, o colombiano foi expulso no fim da partida e partiu para cima do árbitro do jogo para tirar satisfação, mas foi contido por seus companheiros.Nos acréscimos, quando sua equipe perdia por 2 a 1, placar que foi mantido até o final, James sofreu dura entrada de Boupendza. Após a falta, uma confusão foi iniciada no gramado e o juiz deu amarelo para o camisa 10 e para o jogador do Al-Arabi.

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